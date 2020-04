Vismaz 80% darba devēju jau realizējuši dažāda veida izmaksu samazināšanas pasākumus

Visbiežāk no izmaksu samazināšanas pasākumiem minēti darbinieku iesaiste un komandu saliedēšana (59%), darbinieku atlase, talantu piesaiste (58%), darbinieku attīstības iespējas, apmācības (45%), investīcijas darba devēja tēla aktivitātēs (37%).

"Ir pāragri uzzskatīt, ka uzņēmumi ir sagatavoti ilgtermiņā strādāt digitāli. Ierīču un IT sistēmu nodrošināšana, lai darbs faktiski neapstātos ir tikai pirmais solis, kas uzņēmumiem jāveic, lai būtu gatavi "jaunajai realitātei", kas mūs visticamāk sagaida pēc krīzes," norādīja "ERDA" dibinātāja Zane Čulkstēna.

Viņasprāt, dati atklāj, ka virkne dažādu izmaksu samazināšanas pasākumu lielākajai daļai uzņēmumu ir bijis pirmais pašsaglabāšanās instinkts, veicot samazinājumu jomās, kur to var realizēt samērā vienkārši, taču nedomājot par ilgāka termiņa ietekmi uz uzņēmumu.

"Taču vienu uzņēmumu izdevumu samazināšana ir citu uzņēmumu, kā arī cilvēku ienākumu samazināšana. Tāpēc, vērtējot atsevišķu uzņēmumu plānus krīzes pārvarēšanai, tie šķiet saprātīgi no to individuālā skatu punkta. Nav šaubu, ka daļai uzņēmumu saprātīga izvēle ir samazināt darbinieku skaitu, citiem - samazināt algas. Tāpat skaidrs, ka ir prātīgi uz laiku atteikties no ieguldījumiem, kuru devums nav tūlītējs, piemēram, darbinieku apmācības ar mērķi celt darba ražīgumu, jo īpaši tāpēc ka vairākumam uzņēmumu prioritāte ir drīzāk izdzīvošana nevis darba ražīguma palielināšana," skaidroja Strautiņš.