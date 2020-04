Radīta ierīce, kas darbojas tāpat kā cilvēka smadzenes

“Atslēgas izaicinājums neiromorfiskajā pētniecībā ir cilvēka spēju pielāgoties un mācīties no nestrukturētiem stimuliem savienot ar cilvēka smadzeņu energoefektivitāti,” turpina “Intel”.

Tomēr tagad inženieri no Masačūsetsas Universitātes veikuši analīzi, izvirzot teoriju, ka “proteīnu nanosaites”, kas iegūtas no īpašas baktērijas (Geobacter), var atrisināt mistēriju par to, kā atdarināt zemo enerģiju, ko smadzenes izmanto, lai sūtītu signālus.