Pedagoģe: Šobrīd ir būtiski neaizmirst par bērnu emocionālajām vajadzībām

Šī situācija noteikti ir atnesusi arī virkni ieguvumu – mēs esam izstumti no savas komforta zonas, tāpēc varam progresēt un attīstīties. Mēs varam mācīties daudz jaunu un pārbaudīt savu radošo spēju robežas. Es to daru katru dienu, piemēram, vadot mūzikas stundas, sēžot savā viesistabā uz grīdas. Arī skolēni, manuprāt, trenē spēju pašvadīti mācīties. Šis ir laiks, kad pedagogiem ir jāpaļaujas uz savu profesionālo varēšanu. Un arī uz skolēnu ieteikumiem! Pajautājiet skolēniem, ko un kā viņi gribētu apgūt? Mani 4. klases skolēni ierosināja, ka vēlas ierakstīt savas kompozīcijas, ko mēs izdarījām. Arī uzdevumi, manuprāt, jādod vieglāki, nekā tie būtu klātienē un jācenšas mācību procesu diferencēt, cik vien iespējams. Vēl viens ieguvums no šīs neierastās situācijas ir prieks, ko izjūtam sazvanoties vai satiekot viens otru.