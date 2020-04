Bojā iet Antarktikas lielākais aisbergs

Aptuveni 5100 kvadrātkilometru milzīgais aisbergs “A-68” ir bijis lielākais brīvi peldošais ledus gabals pasaulē, kopš tas 2017. gadā atdalījās no kontinenta.

Aisbergs pašlaik virzās uz ziemeļiem projām no Antarktīdas pussalas. Nokļuvis siltākos ūdeņos, tas, straumju nests, ir ceļā uz Atlantijas okeāna dienvidu daļu.

Profesors Adrians Lakmens, kurš seko līdzi aisberga stāvoklim, izdevumam “BBC” stāstīja, ka gabals, kas tikko no tā atšķēlās, iezīmē šā ledus giganta galu.

“Es esmu nemitīgi pārsteigts par to, ka kaut kas tik plāns un trausls atklātā jūrā ir eksistējis tik ilgu laiku. Es paredzu, ka pēdējais sagrūšanas posms ir sācies, tomēr atsevišķi aisberga gabali okeānā peldēs vēl gadiem,” komentēja Lakmens.

“A-68” nosaukums ir cēlies no klasifikācijas sistēmas, kuru pārvalda ASV Nacionālais sniega un ledus centrs, kas Antarktiku sadalījis kvadrantos. Ņemot vērā, ka aisbergs atlūza no Larsena C ledus šelfa Vedela jūrā, tas ieguva “A” apzīmējumu, savukārt “68” apzīmēja pēc skaita pēdējo lielo ledus gabalu šajā sektorā.