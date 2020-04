Garainis, kas veicina vārīšanos

1995. gadā dzima viens no vērienīgākajiem projektiem skolu jauniešiem atjaunotās valsts vēsturē, kas rosina eksakto zinību apguvi – AS "Latvenergo" rīkotais erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem, ko tagad pazīstam ar nosaukumu "FIZMIX Eksperiments". Šīs kustības pamatā ir enerģētiķu vēlēšanās savu arodu un nozari nodrošināt ar spēcīgu pēctecību, un to spēj realizēt vienīgi gudri, jauni un apņēmīgi cilvēki, raksta AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs.