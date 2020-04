Zinātniekiem beidzot izdevies radīt viduslaiku mistisko zilo tinti

Diemžēl zināšanas, kas nepieciešamas, lai izgatavotu kādu no šīm dabiskajām viduslaiku krāsām, laika gaitā ir zudušas. Tomēr zinātniekiem, vadoties pēc senas portugāļu receptes, nupat izdevies no jauna radīt viduslaiku zilo tinti.

Kā vēstīts izdevumā “Science Alert”, pētnieku komanda no Portugāles veiksmīgi atšifrēja antīku manuskriptu, kurā aprakstīta sen zudusi viduslaiku zilās tintes recepte. Vadoties pēc receptes, zinātniekiem pirmo reizi izdevās vēlreiz radīt šo tinti.

Zinātnieki izpētīja viduslaiku portugāļu recepti no traktāta “Grāmata par to, kā izgatavot visas krāsas, lai ilustrētu grāmatas”. Traktāts ir radīts 15. gadsimtā, tomēr pats manuskripta teksts ir senāks - to sarakstījuši portugāļu ebreji 13. gadsimtā.