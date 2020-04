Situācija naftas tirgū: saražotā produkcija atsevišķos gadījumos vienkārši jāiznīcina

Pasaules Ekonomikas forums vēsta, ka vien dažos mēnešos koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmijas dēļ naftas industrijā ir sācies neiedomājams haoss – tas noticis pieprasījuma krituma dēļ, jo miljoniem cilvēku, kas ik dienas devās braucienos un lidojumos, nu atrodas mājās – pašizolācijā. Paralēli naftas kariem un citām finansiālajām problēmām, ASV bija uzkrājies tik liels naftas daudzums, ka to fiziski vairs nebija kur likt.

“Cilvēki saņem ziņas no naftas pārstrādātājiem, ka tie vairs nevar iegūt un uzglabāt jēlnaftu. Tas nozīmē, ka ir jāslēdz arvien vairāk naftas ieguves vietas,” norādīja Lorenss.

Pierādījumi, ka produkta, kas pasaules ekonomikā ieņem stabilu vietu kopš 19. gadsimta otrās puses, vērtība sāk zaudēt savu nozīmi, spilgti izpaudās pagājušajā nedēļā. Vienā no lielākajām naftas ražotājvalstīm pasaulē Krievijā tika ziņots, ka atsevišķas rūpnīcas apsver iespēju vienkārši sadedzināt iegūto naftu, jo tirgū tai vairs neesot vietas pārprodukcijas dēļ, vēstīja “Reuters”.

Norvēģijas naftas gigants “Equinor” samazināja savas ceturkšņa dividendes par divām trešdaļām. Nākamnedēļ gaidāmas peļņas atskaites no pasaulē lielākajām naftas kompānijām, to vidū arī “Exxon Mobil Corp.” un “Royal Dutch Shell PLC”. Sagaidāms ,ka šīs kompānijas paziņos par dažādiem papildus izdevumiem, bet investori uzmanīgi sekos līdzi tam, kā uzņēmumi sadalīs dividendes, un kam iedalīs papildu līdzekļus.

“Pēdējos 100 gadus mēs redzam, ka par konkrētām piegādēm tiek parakstīti kontrakti. Ja mums ir notikums, kā rezultātā esošie apstākļi nav uzskatāmi par normu, tad tiek izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tas ir tas, par ko runā Herolds Hams un citi – šodienas apstākļi nav norma, tāpēc ir jāmeklē iespējas, kā nezaudēt vēl vairāk naudas,” teica enerģētikas tirgus eksperts no Dalasas Anass Alhadži.

Iepriekš ilgi tika baumots par to, ka Baltais nams varētu paziņot uzņēmumam “Chevron Corp” par to, ka tam jāpārtrauc darbība Venecuēlā. Pagājušajā nedēļā tas arī notika, līdz ar to “Chevron” pārtrauc darbu Venecuēlā, kur tas darbojās vairāk nekā 100 gadus.