"Tava klase" mācību oriģinālsatura veidošanā esot iesaistīti vismaz triju partiju biedri

Politiķis norādīja, ka projekta sagatavošanas laikā no komerctelevīzijām ticis saņemts apmēram divreiz lētāks piedāvājums nekā tas būtu ierastos apstākļos. Projekts "Tava klase" tiek pārraidīts kanālos "ReTV" un "Sportacentrs".

Znotiņš norādīja, ka oriģinālsaturu vajadzējis izveidot divu nedēļu laikā. Politiķis pauda, ka sarunas laikā no Latvijas Televīzijas (LTV) esot saņemta atbilde, ka tik ātri to nevar izdarīt, ka vajagot daudz vairāk laika. Esot saņemts solījums, ka tiks sūtīts piedāvājums, cik LTV tas varētu izmaksāt. "Diemžēl līdz šai dienai šādu piedāvājumu no Latvijas Televīzijas es neesmu saņēmis," pauda IZM parlamentārais sekretārs.