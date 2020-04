Valstī vidējā alga mēnesī virs 1000 eiro, bet dīkstāves pabalsti niecīgi. Kāpēc tā?

Viena no nozarēm, kas cietusi vissmagāk, ir tūrisms. Komentējot zemos dīkstāves pabalstus, kas izmaksāti šajā nozarē, Dombrovskis sacīja: "Es domāju, ka tiem, kas pazīst mūsu tautsaimniecību, viņiem nav nekāda pārsteigumu par to, kāds ir nodokļu maksātājs šajās nozarēs."

Kopš 25.marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz svētdienai, 26.aprīlim, 19% iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no vairumtirdzniecības un mazumtirgotājiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, 16% - no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, bet 11% no uzņēmumiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalsta darbiniekiem, pārstāvējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozari.