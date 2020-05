Rebenoku Rīgas ostas valdē nomainīs Artis Grinbergs

No izskatīšanai valdībā iesniegtajiem Ekonomikas ministrijas (EM) dokumentiem izriet, ka Rebenoks 6.aprīlī iesniedza iesniegumu par atkāpšanos no Rīgas ostas valdes locekļa amata. Ņemot to vērā, ekonomikas ministrs Vitenbergs nolēma šim amatam virzīt Arti Grinbergu.