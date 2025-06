SVF komentē, kā Latvijai jārīkojas izdevumu mazināšanā

SVF norāda, ka šā gada budžet ir atbilstošs, taču vidējā un ilgtermiņā Latvijas valdību sagaida izdevumu spiediens, piemēram, pensiju un veselības aprūpes, aizsardzības un energodrošības izmaksu palielinājums. Valdība ir apņēmusies no 2026.gada aizsardzībai atvēlēt 5% no IKP, taču bez fiskālo ieņēmumu pieauguma pasākumiem un izdevumu prioritāšu pārskatīšanas vidējā termiņā strukturālais fiskālais deficīts var pieaugt līdz vidēji 3% no IKP, kas nozīmē, ka 2030.gadā valsts parāds tuvosies 50% no IKP, samazinot varasiestāžu iespējas rīkoties plašāku nākotnes krīžu gadījumā.