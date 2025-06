Infografika Pārtikas cenu pieaugums joprojām ir galvenais inflācijas dzinējspēks

Strautiņš arī piebilst, ka turklāt investoriem rodas bažas par to, cik "nopietna" valsts ir pasaules galvenās valūtas saimniece. Ja finanšu ministrs ir spiests solīt, ka ASV turpinās apkalpot savus parādus, tad tas neizklausās labi, jo tam būtu jābūt pārāk pašsaprotami, lai par to vispār runātu.

Maija izskaņā valsts un privātā sektora pārstāvji parakstīja memorandu par pārtikas preču pieejamības uzlabošanu. No vienas puses, apņemšanās mērķis ir cildens. Ja tā rezultātā cenas lētākajiem produktiem katrā produktu grupā tiks pazeminātas, tas būs labs atbalsts mazāk turīgajai sabiedrības daļai, kam liela daļa tēriņu ir tieši par pārtikas precēm. Pozitīvi ir arī tas, ka memoranda parakstīšana atlika tālāku virzību iecerei, kas paredzēja ierobežot pārtikas produktiem piemēroto uzcenojumu. No otras puses, vidējais pārtikas cenu līmenis memoranda rezultātā diez vai saruks. Fakts, ka jānodrošina viens produkts ar zemāko cenu katrā kategorijā, pats par sevi nenosaka, ka esošajam lētākajam produktam cena būtu jāpazemina. To, vai un cik jūtami pazemināsies cenas šiem lētākajiem produktiem, noteiks mazumtirgotāju iespējas un godaprāts, atzīmē ekonomists.