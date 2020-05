NDK: VDD jaunā ēka bez kavēšanās jāceļ bijušā velotreka vietā

NDK priekšsēdētājs Māris Kučinskis (ZZS) apstiprināja, ka NDK ir sagatavojusi atzinumu, bet to ir publiskojusi Teikas apkaimes biedrības valdes priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Vēl pirms bija zināms, ka bijušā velotreka "Marss" vietā iecerēta VDD ēkas celtniecība, Teikas apkaimes biedrība, tās atbalstītāji un rajona nekustamo īpašumu attīstītāji savāca vairāk nekā 10 000 parakstu, aicinot konkrētajā vietā izveidotu parku. Pēc nelielas vilcināšanās no valsts puses tika atzīts, ka konkrētā vieta ir noskatīta VDD jaunās ēkas celšanai. ŠĪ iemesla dēļ ierosinājumu tika aicināts noraidīt, tomēr jautājuma skatīšana nonāca Saeimā un NDK.

Jau skatot jautājumu komisijā, no valdošo partiju pārstāvju puses pārsvarā izskanēja noraidoša attieksme pret iedzīvotāju ierosinājumu. NDK tagad ir formulējusi atzinumu uz sešām lapām, kurā rekomendē turpināt VDD ēkas būvēšanas darbus atbilstoši saskaņotajam būvprojektam. Atzinumā pausta nostāja, ka ēka ir nepieciešama, jo VDD spējas pilnvērtīgi reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem ir viens no valsts nacionālās drošības stūrakmeņiem, no kā atkarīga gan visas valsts, gan atsevišķi katra iedzīvotāja drošība.