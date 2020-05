Bordāns pieļauj, ka ar slepenību VDD jaunās ēkas jautājumā kāds mēģina piesegt izšķērdību un korupciju valsts pārvaldē

"Diemžēl, izmantojot dažādus aizbildinājumus, šī informācija tiek slēpta ne tikai no plašākas sabiedrības un nevalstiskajām organizācijām, bet arī no Saeimas deputātiem un ministriem, kuriem ir augstākais pielaides līmenis valsts noslēpumam. Tas man rada milzīgas bažas, ka ar slepenību cenšas piesegt izšķērdību un korupciju valsts pārvaldē," nobažījies politiķis, akcentējot, ka tieši korupcijas apkaroša ir galvenais uzdevums, kuru viņam un JKP ir uzticējuši vēlētāji.

"Es šim uzstādījumam kategoriski nepiekrītu, jo uzskatu, ka mūsu valsts pamatā ir skaidra likumu vara, aktīva pilsoņu iesaiste un caurspīdīgi valsts pārvaldes principi, lai ikvienam sabiedrības loceklim būtu iespēja publiski pārliecināties, ka lēmumi tiek pieņemti visas sabiedrības interesēs. Sabiedrība pieprasa atklātību un likuma varu ne tāpēc, ka ir pret Latvijas drošību, bet gan tāpēc, ka vēlas to stiprināt," pārliecināts ministrs.

Vēl pirms bija zināms, ka bijušā velotreka "Marss" vietā iecerēta VDD ēkas celtniecība, Teikas apkaimes biedrība, tās atbalstītāji un rajona nekustamo īpašumu attīstītāji savāca vairāk nekā 10 000 parakstu, aicinot konkrētajā vietā izveidotu parku. Pēc nelielas vilcināšanās no valsts puses tika atzīts, ka konkrētā vieta ir noskatīta VDD jaunās ēkas celšanai. ŠĪ iemesla dēļ ierosinājumu tika aicināts noraidīt, tomēr jautājuma skatīšana nonāca Saeimā un NDK.

Jau skatot jautājumu komisijā, no valdošo partiju pārstāvju puses pārsvarā izskanēja noraidoša attieksme pret iedzīvotāju ierosinājumu. NDK tagad ir formulējusi atzinumu uz sešām lapām, kurā rekomendē turpināt VDD ēkas būvēšanas darbus atbilstoši saskaņotajam būvprojektam. Atzinumā pausta nostāja, ka ēka ir nepieciešama, jo VDD spējas pilnvērtīgi reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem ir viens no valsts nacionālās drošības stūrakmeņiem, no kā atkarīga gan visas valsts, gan atsevišķi katra iedzīvotāja drošība.