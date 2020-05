Saeima pieņēmusi jaunu Administratīvo sodu likumu

Saistībā ar valsts valodas pārkāpumiem jaunajā likumā paplašināta juridisko personu atbildība. Lielākajā daļā gadījumu līdz šim kā atbildīgās personas par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu tika noteiktas fiziskas personas, piemēram, veikalu pārdevēji, vadītāji, nevis uzņēmums kā juridiska persona. Līdz ar to ne vienmēr tika nodrošināts administratīvā soda mērķis - audzināt to personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, teikts likumprojekta anotācijā.

Turpmāk juridisko personu atbildība noteikta par tādiem pārkāpumiem kā, piemēram, darba līguma noslēgšana ar darbinieku, neievērojot valsts valodas zināšanu apjomu (paredzot sodu no 140 līdz 1400 eiro), nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā (paredzot sodu no 140 līdz 140 eiro) un valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā (paredzot sodu no 140 līdz 1400 eiro).

Likumā ietverts arī jauns regulējums par informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu. Regulējumā cita starpā paredzēta atbildība par prospektu, biļetenu, katalogu vai citu materiālu nosūtīšanu vai izsniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai līdztekus valsts valodai arī svešvalodā bez personas pieprasījuma, ja to izdarījusi publiskas personas institūcija vai privātpersona, pildot deleģētu pārvaldes uzdevumu. Par šo pārkāpumu paredzēts piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 35 līdz 140 eiro, amatpersonām - no 70 līdz 300 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1000 eiro.