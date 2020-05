"Lux Express" pasažieru pārvadājumus no Rīgas sākotnēji plāno atsākt trīs reizes mazākā apmērā

Viņš pauda, ka pašreiz ir grūti prognozēt reisu skaitu, bet plānots sākt ar aptuveni četriem līdz pieciem reisiem dienā no Rīgas uz Tallinu un tik pat reisiem dienā no Rīgas uz Viļņu, reisus paredzot no rīta, pusdienlaikā un vakarā.

"Bet tas ir tālu no reisu skaita, kāds mums bija pirms ierobežojumu noteikšanas. Iepriekš, iekļaujot visus galamērķus, no Rīgas katru dienu veicām 32 reisus, bet tagad sāksim ar 8-10 dienā," teica Ritsbergs, skaidrojot, ka reisu skaita palielināšana būs atkarīga no pieprasījuma, kā arī no robežas šķērsošanas iespējām ar Krieviju un Baltkrieviju.