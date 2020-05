Vairāk nekā 100 gadu senas marsiešu invāzijas ilustrācijas

Nekas daudz par Korrēju nav zināms. Viņš nomira 34 gadu vecumā no tuberkulozes – vien dažus gadus pēc šo ilustrāciju publicēšanas. Kā rakstīts blogā “Art Now and Then”, Korrēja piedzima turīgā Riodežaneiro ģimenē. Viņa tēvs bija advokāts (nomira, kad Korrējam bija septiņi gadi), patēvs bija baņķieris, kurš vēlāk ar visu ģimeni pārcēlās uz Lisabonu, bet vēlāk uz Parīzi. Tur Korrēja studēja militāro glezniecību un izstādīja savus darbus Parīzes salonos 1896. un 1897. gadā.