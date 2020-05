Allas Jurašas firma un advokātu birojs no "PNB Bankas" saņēmis pusmiljonu eiro

Aigars Sparāns ir viens no retajiem slepenībā strādājošā Satversmes aizsardzības biroja darbiniekiem, kura vārds samērā regulāri izskan medijos. Par viņa aktivitātēm sprieda Saeimas Nacionālās drošības komitejā. Sparāna aktivitātes pārsniedza pienākumus specdienestā, un viņam piedēvēja lielu ietekmi.

Šogad, 28. aprīlī, cits specdienests - Valsts drošības dienests - Sparānu aizturēja par iespējamu korupciju un valsts noslēpuma izpaušanu. Sparāna mājās veica kratīšanu, tiesa viņu apcietināja. Viņš apcietinājumu pameta pret 50 tūkstošu eiro drošības naudu, ko iemaksāja Sparāna draugi no citām drošības iestādēm. Bijušais Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbinieks Maigurs Strīķis, kā arī Sparāna advokāti - Aleksandrs Berezins un Alla Juraša, bijušie KNAB izmeklētāji.

Pagājušā gada novembrī risinājās notikumi, kas kļuva par pamatu Sparāna aizturēšanai. Valsts drošības dienests ziņoja, ka aizdomās par ieroču kontrabandu uz kādu no sankcijām pakļautajām Āfrikas valstīm apcietināta kāda persona. Tas bija Konstantīns Soloduha. Esot apcietinājumā, viņš liecināja par kukuli, ko nodevis Sparānam laikā, kad tas vēl bija SAB darbinieks.

ALEKSANDRS BEREZINS, Zvērināts advokāts - No 2015. līdz 2017. gadam ieskaitot, precīzi nezināmā ne mēnesī, ne datumā viens cilvēks esot devis Sparānam kukuļus trīs reizes ar divu starpnieku starpniecību kopumā par summu 35 tūkstoši eiro. Tātad vienreiz viņš esot devis vai nu 2015. vai 2016. gadā caur vienu starpnieku 25 tūkstošus eiro, it kā esot nodevis. Pats iesniedzējs nevar atcerēties ne mēnesi, ne datumu, ne pat aptuvenu laika posmu, kad tas varēja notikt. Un pēc tam viņš divas reizes pa 5000 eiro esot devis citam starpniekam arī nodošanai Sparānam.

Pirmkārt, šī nauda esot dota, lai no Sparāna dabūtu informāciju, kura atrodas specdienestu rīcībā attiecībā par šo iesniedzēju interesējošo objektu.

Otra lieta, par kuru it kā dota šī nauda, par to, lai Sparāns, izmantojot it kā savu stāvokli, sakārtotu problēmas ar konkrētu iesniedzēju interesējošu objektu, kas arī nekad nav ticis izdarīts un, tiekoties ar Sparānu vairākkārt, nekad arī netika vaicāts, vai viņš kaut ko vispār ir darījis par šo naudu.