Sākoties siltajam laikam, bērnu traumatisms palielinās trīs reizes

Viņš skaidroja, ka bērnam visdrošākā vide ir mājas, taču trīs no četriem nelaimes gadījumiem ar bērniem notiek tieši mājās. Mediķis kā vienu no raksturīgākajām traumām minēja bērnu saindēšanos ar sadzīves ķīmiju. Viņš atkārtoti aicināja vecākus sadzīves ķīmijas līdzekļus nepārliet no oriģinālajiem iepakojumiem "Coca-Cola" pudelēs un nenovietot tās maziem bērniem pieejamās vietās.