No Covid-19 mirt nedrīkst: kā Krievijā manipulē ar statistiku

Krievijas netipiski zemā mirstība no Covid-19 piesaistījusi angļu valodā rakstošo mediju "The Moscow Times", "The New York Times" un "Financial Times" uzmanību. Tie secinājuši, ka problēma visdrīzāk slēpjas Krievijas izmantotajā nāves gadījumu uzskaites metodoloģijā.