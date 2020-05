Industriālā revolūcija sociālo tīklu komunikācijā jeb čatboti: ātri, vienkārši un rentabli

Latvijas Universitātes pasniedzēja Marija Vorkule raksta - nav noslēpums, ka sociālie tīkli ir iekarojuši visu pasauli. Karantīnas laikā sociālo tīklu satura patēriņš, protams, ir tikai pieaudzis. Piemēram, "Instagram" tiešraides skatījumi pēdējo nedēļu laikā ir dubultojušies, kā arī "Instagram" lietotāji dienā publicē vidēji 6,1 stāstus, un to skatījums pieaudzis par 21%.

Līdz ar to "Facebook" reklāmas kļuvušas dārgākas, lai gan par lietotāju “aklumu” pret zīmolu reklāmām komunikācijas speciālisti sūdzas jau ne pirmo gadu vien. Tomēr tas, pret ko lietotājiem Latvijā šī “akluma” joprojām nav, ir ziņojumi tērzētavā jeb "Messenger". Tie tiek uztverti ļoti personiski un viennozīmīgi piesaista uzmanību, jo cilvēks saņem individuālu paziņojumu par to, ka viņam atrakstīts.

"Tūlītējas, masveida, bet personalizētas saziņas iespēju pakalpojumā "Messenger" nodrošina čatbotu tehnoloģija, kuru Latvijā šobrīd izmanto maz uzņēmumu. Un velti! To cilvēku īpatsvars, kuri neatver šādu ziņu, ir niecīgs. Šeit ir viena šāda sūtījuma piemērs - tika atvērti 100% ziņojumu," raksta Vorkule.

"Kāds droši vien jau nodomāja: “Es to visu varu darīt bez maksas – manuāli.” Jā, varat, tomēr ne gluži. Čatboti ir “industriālā revolūcija” komunikācijas jomā – visu var darīt manuāli, tomēr efektīvāk iegādāties mašīnu. Ņemsim visbanālāko piemēru – par konkursiem. Zem šādām publikācijām zīmoli saņem apmēram 300–500 komentāru. Tagad iedomājieties, ka Jums uz katru no tiem ir jāatbild manuāli, jānosūta kāds dokuments, aplāde vai video. Pārdomātā komunikācijā būtu jāseko arī turpmākam dialogam, kas sastāvētu no vēl vismaz 5-6 posmiem. Lai manuāli nodrošinātu šādu komunikāciju, darbiniekam nepieciešama vesela darba nedēļa," norāda Vorkule.