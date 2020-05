Petraviča: pienāca vēstule, ka bērnu vedīs uz bērnunamu, ja valdībai reiz šādi lēmumi...

“Viens stāsts bija šāds: vecmāmiņa atrodas aprūpes pansionātā, tuvojas dzīves pēdējās dienas. Bet radinieki ierobežojumu dēļ viņu nedrīkst apmeklēt, nedrīkst no vecmāmiņas iet atvadīties. Taču es uz savu galvu nedrīkstu atcelt kādus ierobežojumus!” uzsver Ramona Petraviča.

Viņa teic, ka situācija ir gana sarežģīta un nevienam nav pieredzes, kā rīkoties šajā situācijā, kā iziet no krīzes pēc iespējas “mīkstākā” veidā un bez tālejošām sekām.

Saņemam signālus par pusaudžu problēmām, jo pusaudzim ilgstoši būt izolācijā no vienaudžiem ir sarežģīti.

Saņemam signālus no vecākiem, kuru bērniem ir invaliditāte, jo arī ārstu pakalpojumu pieejamība šobrīd ir ierobežota. Vecākiem ir jākļūst par skolotājiem, kādam jāapgūst jaunas digitālās prasmes, lai palīdzētu bērnam. Vecākiem, protams, ir satraukums arī par to, vai nepaliks bez ienākumiem, daļa ir zaudējuši darbu.

Līdz ar to vecākiem šobrīd ir ļoti liela slodze – lai sabalansētu savu stresa līmeni un palīdzētu bērniem izprast šā brīža situāciju,” stāsta ministre.

Ministre domā, ka ārkārtas situācija jūnijā, visticamāk, beigsies, taču atzīst, ka dzīve gan uzreiz neatgriezīsies ierastajās sliedēs. “Vai visi pieņemtie lēmumi ir pareizi, vai visi pabalsti ir pareizi mērķēti – mēs ministrijā to analizējam katru dienu. Taču apzinos, ka vienmēr būs kāds, kurš paliks ārpus palīdzības loka, līdz ar to būs neapmierināts. Par šo tiekam kritizēti visvairāk – vai palīdzība ir sniegta tāda, kāda ir gaidīta,” skaidro Ramona Petraviča, uzsverot, ka bērni un ģimenes ir ministrijas prioritāte. “Nesen lēmām palielināt atbalstu aizbildņiem, kam līdz šim pabalsts bija uz pusi mazāks nekā audžuģimenēm, un arī par to saņēmām pārmetumus – kāpēc aizbildņiem, bet ne bioloģiskajiem bērniem? Ir nepieciešams veikt lielu darbu, sabiedrībai skaidrojot, kas ir ārpusģimenes aprūpe, kā tas ir, ka bērns ir palicis bez vecākiem, cik svarīgi ir atrast kādu, kurš par šo bērnu var uzņemties rūpes kā par savu bioloģisko bērnu.