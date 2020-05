Staļina režīma piesaukšana – nekorekta un tālu no patiesības

teikts ierakstā. Kā izteikuma autors norādīts bijušais Rīgas domes deputāts Imants Keišs, kas pēc izslēgšanas no Jaunās konservatīvās partijas rindām kļuva ar Saskaņas atbalstītāju un tika iekļauts arī tās sarakstā gaidāmajām Rīgas domes vēlēšanām. Šis pats teksts kopā ar plašāku izklāstu dienu iepriekš nopublicēts Saskaņas kontā, un Ušakovs ar to dalījies.

FOTO: Ekrānšāviņš no Facebook

Keišs Re:Check sacīja, ka varētu būt šādi izteicies, lai gan nezinot, no kurienes tieši šāds teksts ņemts. Keišs, kurš ir Daudzbērnu ģimeņu biedrības vadītājs, skaidroja, ka to liecinot statistika – dzimstības samazināšanās, daudzie uz ārzemēm “izraidītie” cilvēki, mazie bērnu pabalsti.

Pilnīgi bezjēdzīgs, abstrakts, manipulatīvs salīdzinājums, kuram nav nekādas loģikas un kas nepiedien Eiropas Parlamenta deputāta līmenim, saka vēsturnieks un Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš. Viņš norāda uz dažiem faktiem. Pirmkārt, Otrajā pasaules karā, kas notika, vienojoties Staļinam un Hitleram, Latvija pazaudēja aptuveni ceturto daļu iedzīvotāju. Otrkārt, lai arī daļa iedzīvotāju ir emigrējuši no Latvijas pēc tās neatkarības atgūšanas, tā bija brīva viņu izvēle, lai mainītu dzīvi, līdz ar to nesalīdzināma ar padomju režīmu un represijām. “Ja nebūtu 50 okupācijas gadu, cilvēkiem arī nebūtu jādodas prom,” norāda Krūmiņš un jautā, cik cilvēku būtu palikuši Latvijā, ja drīkstētu izbraukt no Padomju Savienības.