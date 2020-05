Kāpēc vīrieši uzbudinās vienā mirklī, bet sievietei vajag vairāk laika?

Kad rakstīju grāmatu “Baudas kods” (www.baudaskods.lv), vēlējos sievietēm atklāt to, kā baudīt attiecības ar sevi un mīļoto. Vēlējos lauzt kļūdainos priekšstatus par to, kā sieviete un vīrietis uztver savu un partnera seksualitāti, un palīdzēt sievietēm labāk saprast pašām sevi. Pēc atbildes reakcijas no grāmatas lasītājiem (īpaši vīriešiem) jūtu, cik šī problēma ir aktuāla un cik grūti ir savstarpēji izrunāties.