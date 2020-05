Bezskaidras naudas norēķinus visbiežāk izmanto iedzīvotāji ar ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī

"Ferratum Group" pārstāvniecības Latvijā vadītājs Artis Bērziņš atzīmēja, ka maksājumu karšu lietošana ir vienlīdz populāra visās vecuma grupās, taču citus bezkontakta norēķinu veidus biežāk izmanto gados jauni iedzīvotāji. Piemēram, viedtālruni norēķiniem ikdienā izmanto 22% aptaujāto vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kas ir būtiski vairāk nekā pārējās vecuma grupās. Vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem viedtālruni norēķiniem ikdienā izmanto 15%, vecum grupā no 40 līdz 49 gadiem - 7%, vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem - 7%, bet vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem - 5%.