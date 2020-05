Instruments, kas varētu palīdzēt pašvaldībām pārvarēt krīzi

- Šobrīd ir svarīgi domāt par to, kā palīdzēt valstu valdībām cīnīties pret krīzi un tās sekām. Ļoti svarīgs ir tieši ekonomiskais faktors. Kopumā runājot par “Unity Card”, tā ir priekšapmaksas karte, ko izstrādājuši uzņēmumi “Paynovate” un “Loyaltek”. Tā kā šī karte darbojas VISA sistēmā, tā ir pieejama gan tirdzniecības centros, gan citās vietās, kur iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.

Lai palīdzētu sabiedrībai pārvarēt radušos krīzi, “Unity Card” produktu var izmantot arī sabiedriskās iestādes, piemēram, pašvaldības. No vienas puses, ar tās palīdzību ir iespējams palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem pārvarēt krīzi, ērti veicot pabalsta maksājumus, kā arī no otras puses – palīdzēt arī tirgotājiem.

Līdz ar to šis produkts var būt noderīgs arī citām nozarēm, kas cietušas no šīs krīzes. Tas arī ir galvenais “Unity Card” mērķis – palīdzēt krīzes laikā. Iepriekš “Unity Card” sevi pierādīja Vācijā migrācijas krīzes laikā, kad “Loyaltek” izplatīja desmitiem tūkstošu karšu vietējām varas iestādēm, lai pārvaldītu Sīrijas bēgļu pabalstus, ļaujot tiem nodrošināt savas pamatvajadzības, iegādājoties preces un pakalpojumus no vietējiem tirgotājiem.