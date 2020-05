Kā notiek dzemdes kakla vēža profilakses pārbaudes? Uzzini un nebaidies!

Ik gadu uzaicinājumu veikt bezmaksas dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi saņem teju 200 000 Latvijas sieviešu. Diemžēl šo iespēju 2019. gadā ir izmantojuši tikai nepilni 40%. Par profilaktiskās pārbaudes nozīmi un to, kā vēl sieviete var sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža, stāsta ginekoloģe dr. Kristīne Pčolkina.

Dzemdes kakla vēža skrīnings Latvijā tika ieviests 2009. gadā. Katra sieviete vecumā no 25 līdz 69 (70) gadiem reizi trijos gados saņem vēstuli savā pastkastītē ar uzaicinājumu vērsties pie ginekologa vai ģimenes ārsta un veikt citoloģisko dzemdes kakla vēža analīzi. Tā tiek veikta, paņemot uztriepi no dzemdes kakla. Paņemto materiālu nosūta uz laboratoriju, kur ārsts citologs analizē paņemto materiālu un pārbauda, vai šūnās ir izmaiņas, kas var liecināt par vēža vai priekšvēža saslimšanu. Ja rezultāts neuzrāda patoloģiju, tad nākamo šādu uzaicinājumu sieviete saņems pēc 3 gadiem. Ja sievietei 69 (70) gadu vecumā veiktajās analīzēs izmaiņas netiek konstatētas un šī sieviete iepriekšējo 10 gadu periodā ir atsaukusies uz visiem aicinājumiem veikt šo pārbaudi, un 10 gadu laikā nav konstatētas izmaiņas, viņa tiek izņemta no skrīninga programmas. Tas tiek darīts tādēļ, ka risks saslimt ar dzemdes kakla vēzi šajā gadījumā ir ārkārtīgi zems, ja sievietei nav zināma kāda blakussaslimšana, kas nomāc imūnās sistēmas darbību, piemēram, HIV, reimatoīdais artrīts un citas.