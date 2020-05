Nākotne ir klāt: cīņā pret Covid-19 izmantos mobilo lietotni

Lietotne "Apturi Covid" pieejama jau no šodienas. Tā ir paredzēta, lai cilvēki spētu noteikt, vai viņiem ir bijuši kontakti ar Covid-19 slimniekiem. Iepriekš TVNET jau rakstīja, ka lietotnes darbības pamatā ir šifrētu atslēgu apmaiņa starp mobilajām ierīcēm. To, cik droša ir jaunā lietotne, kādus datus tā iegūs par cilvēku un kāds no tā labums būs "tehnoloģiju milžiem", izrunājām raidījumā "Komforta zona".