Ķīpsalā sākas gadatirgus "Dārzam un dzīvesstilam"

Ieeja gadatirgū apmeklētājiem būs bez maksas. Gadatirgus ilgs līdz 31.maijam. Šodien to varēs apmeklēt no plkst.12 līdz 18, rīt, 30.maijā - no plkst.10 līdz 18, bet maija pēdējā dienā - no plkst.10 līdz 15. Autostāvvietas maksa gadatirgū būs divi eiro.