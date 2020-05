Autovadītājs nobīstas no policistiem un metas bēgt. Ne bez iemesla

"Pēc neilga mirkļa transportlīdzeklis apstājās pie viena no Malnavas ielas namiem, autovadītājs izlēca no automašīnas un muka pagalma virzienā. Viens no policijas darbiniekiem sāka sekošanu ar kājām, savukārt otrs inspektors ar transportlīdzekli centās apbraukt un nogriezt šim bēgošajam ceļu," raidījumam Degpunktā stāsta Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes nodaļas priekšnieks Guntis Bērziņš.