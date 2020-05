“Pasažieru vilciena” krimināllietas apelācijas spriedums: bijušajiem valdes locekļiem valstij jākompensē gandrīz 1,5 miljoni eiro

Nedēļu vēlāk Freivalds no amata atkāpās, pamatojot to ar psiholoģiski smago fonu ap iepirkumu, un drīz vien viņiem sekoja arī pārējie “Pasažieru vilciena” valdes locekļi. Rudenī uzņēmuma jaunā vadība paziņoja CAF, ka līgums nav spēkā. Savukārt 2013.gada pavasarī prokuratūra par izjukušo vilcienu iepirkumu sāka kriminālprocesu. Lietā tika apsūdzēti četri bijušie “Pasažieru vilciena” valdes locekļi – Nils Freivalds, kā arī Mārtiņš Jirgens, Edmunds Kancēvičs un Jānis Pētersons.

“Prokuroram bija pārliecība, ka šī kompensācija valsts labā ir jāpiedzen. Interesanti, ka valsts institūcijas šai gadījumā nevēlējās būt par cietušajiem, piemēram, Satiksmes ministrija, taču prokurora ieskatā šī kompensācija bija jāpiedzen. Tāpēc viņš arī savā protestā to norādīja. Un tāpēc arī prokurors ir ļoti apmierināts, ka tiesa to ir ņēmusi vērā, jo pirmās instances tiesas spriedumā tomēr bija novērojamas pretrunas, kāpēc šī kompensācija netika piespriesta,” stāsta prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Visi apsūdzētie ir iesnieguši kasācijas sūdzības, noskaidroja “de facto”. Nils Freivalds vispirms piekrita intervijai, bet pēc sarunas ar advokātu atvainojās, ka vispirms jāsagaida Augstākās tiesas lēmums, tāpēc viedokli sniedza rakstiski: “(..) Prokurors un vēlāk arī tiesa uzskaitījusi “zaudējumus” sākot no 2006.gada, bet mēs kā valdes locekļi AS “Pasažieru vilciens”sākām pildīt pienākumus no 2011.gada. No 2006.gada līdz 2011.gadam AS “Pasažieru vilciens” šim projektam jau bija iztērēti aptuveni 1,2 miljoni eiro, un rodas jautājums, kā es un pārējie valdes locekļi, kuri stājās amatā 2011.gadā, var atbildēt par izdevumiem, kurus tiem nekādā veidā nebija iespējams ietekmēt? (..)”