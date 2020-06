Dažas nedēļas septiņu gadu vietā jeb kā video konferenču rīki ir mainījuši mūsu paradumus

Viens no video rīku skrējiena galvenajiem favorītiem ir “Zoom”, kas ik dienas pulcē miljoniem cilvēku, kuri piedalās sapulcēs, kā arī uztur savstarpēju saziņu. Jau drīzumā būs zināmi kompānijas finanšu rezultāti, kad arī varēs noteikt, cik nozīmīgs ir bijis “Zoom” lietojuma pieaugums pēdējo mēnešu laikā. Paredzams, ka tas būs pieaudzis vairākkārtīgi, pat neraugoties uz ziņojumiem par dažādiem drošības līdzekļu trūkumiem.

“Es šajā sacīkstē redzu, ka iespējas ir vairākām kompānijām. Katra no tām piedāvās savu komunikācijas platformu, taču uzvarētājs būs tas, kas tirgū piedāvās vienkāršāko programmu, kas ļaus arī funkcionāli integrēt to lietojumu tā, lai cilvēki to varētu vienlīdz efektīvi lietot darba un citām vajadzībām,” sacīja Kurcmans.