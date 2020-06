Kā pandēmijas ēnā pārdalīt mediju tirgu

Tā la.lv pārņemšanu sauc TV kanāla pārstāvji, kā struktūrā portāls tagad iekļauts. Tā direktors Kalniņš summu neatklāj, jo vēl turpinoties darbs pie līguma. “Iespējams, varēšu to pateikt pēc vasaras,” bilst Kalniņš.

Abi uzņēmumi sadalīšot ieņēmumus no reklāmām, projektiem, konkursiem. “Kādā proporcijā? Dažādi, atkarīgs no līgumiem,” neizplūst viens no RīgaTV 24 īpašniekiem Klāvs Kalniņš.