FID iesaldējis labdarības fonda "Novum Riga Charitable Foundation" līdzekļus

Vienlaikus viņš atzinis, ka starp ziedotājiem vēsturiski bijuši arī uzņēmumi, kas ir reģistrēti tā dēvētajās ofšoru jeb zemo nodokļu zonās. "Te ir jānodala divas lietas. Pēdējos divus gadus mēs strādājam tikai ar ziedojumiem no Latvijas, kas pārsvarā veikti no fonda dibinātājiem, viņiem piederošiem uzņēmumiem un privātpersonām no Latvijas. Runājot par fonda vēsturi, sākotnēji fonds tika veidots kā "ABLV Bank" korporatīvais fonds. Veicot ziedošanas piesaistes kampaņas, uz tām atsaucās arī ārvalstu uzņēmumi, dažādu banku ārvalstu klienti," minējis Eglītis, piebilstot, ka zemo nodokļu zonās, piemēram, Nīderlandē, ASV un citur, reģistrēti uzņēmumi nebija un arī joprojām nav aizliegti, tāpat nekad nav bijusi aizliegta ziedojumu saņemšana no tiem.