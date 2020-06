Cenu iesaldēšana bremzējusi inflācijas tempu Latvijā

Stabilas pārtikas cenas atstāj būtisku iespaidu uz Latvijas mājsaimniecību rocību, jo pārtika veido būtisku daļu no iedzīvotāju ikdienas tēriņiem. Latvijā pārtikas produktu un bezalkoholisko dzērienu iegāde 2018. gadā sastādīja 18% no ikmēneša mājsaimniecību izdevumiem, kas ir ceturtais lielākais rādītājs starp Eiropas Savienības valstīm. Salīdzinājumā, piemēram, Īrijā mājsaimniecības pārtikas produktu iegādei atvēl 9,1% no ikmēneša izdevumiem.