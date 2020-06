Dīkstāves dienasgrāmata. Kā ir būt dīkstāvē?

Ne viss ir atkarīgs no mums, tāpēc šajā laikā labi saprast, ko vari un ko nevari ietekmēt. Pandēmijas attīstību nav iespējams iespaidot, taču noteikti var izvēlēties, kā pavadīt šo laiku.

No vienas puses, šķiet, kāds ir sadzirdējis manas vēlmes pēc garākas atpūtas, no otras puses - šis statuss rada trauksmi, jo ir negaidītas izmaiņas ar grūti prognozējamu notikumu gaitu. Pirmās nedēļas bija neierastākās, jo bija stingri ierobežojumi. Aizbraukt atvaļinājumā vai satikt sen neredzētos draugus klātienē nebija iespējams. Vairāk laika palika, lai skatītos ziņas un meklētu jaunāko informāciju par vīrusa attīstību. Taču drīz vien sapratu, ka pārmērīga informētība par pandēmijas attīstību veicina satraukumu, tāpēc nācās izvērtēt, ko no tā visa varu ietekmēt.”