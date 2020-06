Banku analītiķi: pret aplokšņu algām jāsāk izturēties kā pret nopietnu noziegumu

"Raibās pieejamo nodokļu režīmu buķetes dēļ kāds vienmēr jutīsies aizvainots. No vienas puses, par to, ka valsts šķiro legālos nodokļu režīmos darbojošos uzņēmējus "labajos" un "sliktajos". No otras puses, par to, ka alternatīvos nodokļu režīmos strādājošajiem, kas bieži tiek uzskatīti par nodokļu optimizētājiem, atbalsts ir līdzīgs kā parastajā nodokļu režīmā strādājošajiem. No netaisnības sajūtas nodokļu maksātāju vidū arī šoreiz nav izdevies izvairīties, taču kopumā šķiet, ka šī pieredze ar valsts atbalstu krīzes brīdī ļoti plašam iedzīvotāju un uzņēmēju lokam, likusi ēnu ekonomikā esošajiem padomāt divreiz," sacīja Zorgenfreija.