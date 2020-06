EK: ES "zilās ekonomikas" apgrozījums - €750 miljardi

Piemēram, ES Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs norādīja, ka atjaunojamo jūras energoresursu enerģija, pārtika no jūras, ilgtspējīgs piekrastes un jūras tūrisms, zilā bioekonomika un daudzas citas darbības, kas veido zilo ekonomiku, palīdzēs mums izkļūt no šīs krīzes stiprākiem, veselīgākiem, noturīgākiem un ilgtspējīgākiem," akcentēja Sinkēvičs.

"Pētniecība un inovācija ir galvenie pīlāri, uz kā balstās Eiropas rīcība šajā jomā. Mēs nodrošināsim, ka pētniecība, inovācija un izglītība veicina pāreju uz Eiropas zilo ekonomiku. Šodien publicētais ziņojums ir daļa no šī zinātniskā atbalsta. Tajā sniegts vērtīgs ieskats Eiropas jūras darbību ekonomiskajos rādītājos un uzsvērtas prioritārās darbības jomas," pauda Gabriela.

EK paziņojumā norādījusi, ka jūras vide parasti tiek saistīta ar tradicionālām darbībām, piemēram, zveju vai transportu, taču tajā darbojas arī arvien lielāks skaits jaunu, inovatīvu nozaru, to vidū atjaunojamo jūras energoresursu enerģijas nozare. ES, kas ir pasaules līdere okeāna energotehnoloģiju jomā, virzās uz to, lai ne vēlāk kā 2050.gadā līdz pat 35% tās elektroenerģijas tiktu saražots no atkrastes avotiem.