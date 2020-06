Viedoklis: Covid-19 kā atspēriena punkts un impulss Latvijas digitalizācijai

Sākoties ārkārtas situācijai, viena no pirmajām nozarēm, kurai nācās saskarties ar ievērojamām pārmaiņām, bija izglītība. Ierastās klātienes mācību stundas bija nepieciešams ātri pārcelt virtuālajā vidē. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš stāsta, ka jau pirms Covid-19 radītās situācijas valstī IZM strādāja pie Izglītības sistēmas digitalizācijas un skolotāju digitālo prasmju celšanas, bet bija nepieciešams "grūdiens", lai kritiskā masa nosliegtos par tehnoloģiju sniegto priekšrocību pielietošanas mācību procesā.

“Attālināto mācību process bija liels izaicinājums visiem. Par spīti tam, ka ārkārtas situācijas realitātei bija jāpielāgojas zibenīgi, lielākajā daļā Latvijas mācību procesa pārnešana uz digitālo vidi izdevās diezgan labi,” atzīst R. Znotiņš. Viņaprāt, būtiskākais bija nevis nodrošināt skolotājiem nepieciešamās tehnoloģijas, bet veicināt izpratni par to optimālu izmantošanu. “Lai attālināto mācību procesu efektīvi nodrošinātu, bija nepieciešams nodrošināt skolotājus ar kopīgām vadlīnijām par attālināto mācību procesa norisi, kas tika paveikts vienas nedēļas laikā. Tāpat bija nepieciešams apgādāt vairāk nekā 5300 bērnus, kuriem dažādu, pārsvarā sociālu apstākļu dēļ, nebija pieejas viedierīcēm un internetam. To paveicām divu nedēļu laikā. Savukārt trīs nedēļu laikā spējām nodrošināt attālinātu mācību saturu ar TV starpniecību, kas tapa no nulles “Tava klase” projekta veidā, un ir pieejams praktiski katram Latvijas iedzīvotājam virszemes TV vai internetā,” paskaidro IZM pārstāvis.