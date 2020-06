Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus būšot viena no 2021.gada budžeta prioritātēm

Pirmdien pēc koalīcijas sadarbības sēdes kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK) mediju pārstāvjiem atzina, ka viņš vienmēr ir atbalstījis ideju par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, tomēr par šī priekšlikuma finansiālajiem aspektiem tiks spriests jūlijā un augustā, kad notiks sarunas par 2021.gada budžetu.

"Šis lēmums nebūs atkarīgs no manis, bet tas būs atkarīgs no valdības lēmuma un finanšu iespējām. Es uzskatu, ka tas ir nepieciešams," uzsvēra Puntulis.

Deputāts Daniels Pavļuts (AP) norādīja, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks "Attīstībai/Par!" jau sen iestājas par to, ka sabiedrisko mediju finansējuma jautājums ir risināms prioritāri, par ko jālemj visām koalīcijas partijām. Pavļuts uzsvēra, ka 2021.gada budžeta sarunas būs sarežģītas, tomēr finansējums sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus ir jāatrod.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) atzina, ka šis jautājums ir viena no prioritātēm starp citām prioritātēm, par kurām tiks spriests budžeta veidošanas procesā.

Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) uzsvēra, ka attiecībā uz sabiedriskajiem medijiem svarīgāks jautājums ir to neatkarība, kur finansējums ir tikai viens no elementiem. Viņš atzina, ka sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus ir principiāli atbalstāma, vienlaikus aicinot risināt "politiķu iespēju korumpēt - īpaši sabiedriskos medijus".