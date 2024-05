Bražes komandai Ārlietu ministrijā pievienojas Eiropas Parlamenta deputāte Melbārde

Melbārde iepriekš no 2013. līdz 2019.gadam bija Latvijas kultūras ministre. Pirms tam, no 2011. līdz 2013.gadam, viņa bija Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, bet no 2009. līdz 2011.gadam - Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā. Melbārde arī ilgus gadus strādāja Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālajā komisijā kā komisijas prezidente (2013-2019) un ģenerālsekretāre (1999-2004).