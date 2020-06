Piecas pārsteidzošas lietas, kas atrastas grāmatās

Lai arī cilvēki bieži vien izdobj grāmatām vidu, lai to pārvērstu par slēptuvi, kur glabāt vērtīgas lietas, tomēr šāda veida “grāmatas” lietoto grāmatu veikalos zināmu iemeslu dēļ pārāk bieži nenokļūst. Tiesa, reizēm gadās. 2019. gadā Arizonas ikgadējā grāmatu tirgus brīvprātīgā dalībniece Keitija Makalistere ziedojumu kastē atrada Edvarda Gibona episko “Romas impērijas pagrimuma un sabrukuma vēsturi” (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) sešos sējumos, kas radīti no 1776. līdz 1788. gadam.