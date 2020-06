VMD: Latvijā nākotnē sagaidāms lāču populācijas pieaugums

Komentējot biškopju bažas par brūno lāču populācijas plešanos Latvijā un valsts uzstādījumu to skaitu neierobežot, kamēr postījumi bišu dravās pieaug, VMD atgādināja, ka lāču populācija ir Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē, jo brūnais lācis Latvijā ir aizsargājama un nemedījama suga. VMD biškopjiem var rekomendēt vienīgi veikt preventīvos aizsardzības pasākumus bišu dravās.

Viņš teica, ka biškopji iespēju robežās veic preventīvos pasākumus stropu aizsardzībai pret ķepaiņiem, taču ar to bieži vien nepietiek. Latvijai būtu jāpārņem citu valstu prakse, piemēram, Igaunijas vai Somijas, kur biškopjiem tiek subsidēta elektrisko ganu būvniecība, lai lācis nepiekļūst stropam. Tāpat jārod līdzekļi lāču postījumu rezultātā nodarīto zaudējumu kompensācijai biškopjiem.

LETA jau ziņoja, ka šogad vienā no biškopja un keramiķa Arņa Preisa dravas novietnēm Liepupē, Lembužu ciemā 400 metru attālumā no jūras lācis vienu stropu apgāzis, bet otra bišu saime ir pilnībā izpostīta. Preiss aprēķinājis, ka, nopostot vienu bišu saimi, viņam radīti vismaz 350 eiro zaudējumi, ja ieskaita ieņēmumus no medus, kas tagad netiks gūti.