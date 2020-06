Liels optimisms, daudz nezināmā jeb kas tuvākajā laikā gaida kruīzu nozari?

Daudzi no mums joprojām atceras nepatīkamās ziņas par kruīzu kuģiem, kam tika atteikta piestāšana ostās, jo pastāvēja bažas, ka atpūtas kuģu pasažieri konkrētajā vietā ievazās Covid-19. Līdz ar to tūkstošiem ceļotāju vairākas nedēļas pavadīja neziņā uz kuģa, līdz viņiem beidzot tika dota iespēja nokāpt no tā.