Mercedes-Benz GLS mazā un lētā versija - septiņu sēdvietu GLB

Ja jau mersedesam tik ļoti bija nepieciešams vēl viens mazs krosovers, kāpēc gan nepaņemt visiem jau zināmo GLA un vienkārši nepastiept to garāku? Tieši tā nodomāja arī Mercedes-Benz un uz GLA priekšpiedziņas platformas, kas pagarināta par desmit centimetriem, radīja GLB.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Jau no pirmā skatiena redzams, ka GLB ir krietni vien citādāks profils un pats auto ar stāvo degunu un tikpat stāvo aizmuguri pilnīgi apzināti atgādina lielāko no apvidniekiem - GLS . Un, lai tiktu tuvāk mērķim, viņi šo mašīnu padarījuši septiņvietīgu.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Pārsēžoties pie stūres, GLB gan ir īsts Mercedes - pārnesumkārbas svira atrodas uz stūres, sēdekļu pogas uz durvju paneļiem un priekšā iebūvēts platekrāna panelis gluži kā lielajos meršos - tikai mazāks. Lai gan ražotāji parasti saka, ka mašīna ir samazināta lielo luksusauto kopija, bet reāli ir cietākas plastmasas un trūkst kaut kādi televizori, GLB viss ir līmenī, ieskaitot sēdekļus. No salona raugoties, spēcīgs efekts ir motorpārsega divām ribām, kas rada iespaidu, ka esi iekāpis patiesi brašā automobilī, nevis krosoverā ar mazītiņu motoru zem stāvā pārsega.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

4MATIC var dabūt visiem motoriem, izņemot 1,33 litru turbodzinējam no GLB 200 (163 zirgspēki). Citas motorizācijas opcijas ir dīzeļi GLB 200 ar 150 zirgspēkiem un GLB 220 ar 190 zirgiem. Pašā virsotnē tikmēr sēž GLB 35 AMG ar 306 zirgspēkiem.

GLB ar mazāko no motoriem ir vienīgais, kam piemērota septiņu pakāpju divsajūgu pārnesumkārba. Pārējiem GLB ir astoņi "robi". Gaitas īpašības savukārt ir trīs staru zvaigznes līmenī neatkarīgi no dzinēja, tāpat kā pagrieziena rādiuss, kas priekšpiedziņas mašīnai ir netipiski mazs un rodas sajūta, it kā priekšējie riteņi izgāžas kā vecajām E klasēm.