Nevajag novērtēt par zemu tik svarīgu jomu kā intīmās attiecības! Un, ja reiz tās ir tik nozīmīgas un būtiskas, tad ik pa laikam noteikti ir vērts papildināt zināšanas šajā jomā. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka kādas gan vīriešiem var būt bailes no seksa. Reizēm izskatās, ka viņi taču ir gatavi baudīt seksu brokastīs, pusdienās un vakariņās, ja vien viņiem tādu iespēju dotu. Tomēr šīs bailes tiek burtiski nodotas mantojumā no vienas paaudzes nākamajai, ja vien netiek saņemta “vakcīna” pret šīm blēņām.