Rīgas zoodārzam Covid-19 dēļ negūto ieņēmumu kompensēšanai plāno piešķirt 420 000 eiro

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ zoodārzs bija pilnībā slēgts no 14.marta līdz maija vidum. Līdz ar to ieņēmumu no ieejas biļešu tirdzniecības un maksas pakalpojumu sniegšanas iestādei nebija, jo zoodārza pakalpojumus attālināti piedāvāt nav iespējams.