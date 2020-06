Latgalē uzņēmējam piespriež piecus gadus cietumā par izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanu

Tāpat apsūdzētajam piemērota policijas kontrole uz vienu gadu un sešiem mēnešiem un nolemts atņemt tiesības veikt uzņēmējdarbību uz diviem gadiem sešiem mēnešiem. No apsūdzētā valsts labā nolemts piedzīt 362 391 eiro lielu kaitējuma kompensāciju.

Saskaņā ar apsūdzību persona laika periodā no 2009.gada decembra līdz 2012.gada martam organizēja uzņēmuma finansiālo un saimniecisko darbību. Nolūkā izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas un izkrāpt valsts budžeta līdzekļus, apsūdzētais norādīja uzņēmuma PVN deklarācijās faktiski nenotikušus darījumus par it kā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tādā veidā prettiesiski palielinot PVN priekšnodokļa apmēru un samazinot valsts budžetā maksājamo nodokli.