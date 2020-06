Kā pandēmija ietekmējusi modes industriju?

Pagājušajā nedēļā norisinājās Baltijā pirmā digitālā modes konference “FashiOn by Spice”, kuru organizēja tirdzniecības centrs “Spice”. Tā pulcēja dažādu jomu ekspertus no Latvijas un ārzemēm – Vogue Business, L’Officiel, MAREUNROL’S un daudzus citus. Konferencē tika apspriestas dažādas ar modes industriju saistītas tēmas gan no biznesa, gan radošās perspektīvas, taču sarunu galvenais fokuss bija vērsts uz Covid-19 pandēmijas ietekmi uz modes industriju tuvākā un tālākā nākotnē.

FOTO: publicitātes

Tiešraidē no tirdzniecības centrā iekārtotās studijas konferenci atklāja TC “Spice” mārketinga vadītāja Linda Kalniņa, kura atklāja, cik būtiski TC “Spice” kā Rīgas modes “vēstniecībai” bija organizēt šādu konferenci un pieaicināt dažādu jomu ekspertus, lai apskatītu modes industriju no dažādām perspektīvām un uzsāktu dialogu par nozares nākotni postpandēmijas pasaulē. Covid-19 krīzes ietekmē modes industrija saņēma smagu triecienu gan no loģistikas, gan patērētāju puses. “Pēdējie mēneši mums visiem ir bijuši interesanti, taču šis ir bijis ne tikai pārbaudījumu un izaicinājumu, bet arī iespēju laiks. Pieņēmām izaicinājumu rīkot šādu unikālu modes konferenci, jo vēlējāmies uzzināt, kā tad modes industrijai ir gājis it visur pasaulē, kā arī iedvesmot mūsu skatītājus un klausītājus.”

Konferences pirmajā daļā modes industrija tika apskatīta no biznesa perspektīvas. Starptautiskā pētījumu kompānija Kantar TNS šajos mēnešos rūpīgi sekoja līdzi cilvēku iepirkšanās paradumu izmaiņām Latvijā un pasaulē. Pētījumos tika noskaidrots, ka lielu daļu Latvijas iedzīvotāju šī krīze viennozīmīgi ir izsitusi no līdzsvara, turklāt daudzi joprojām jūt tās ietekmi. Vairums aptaujāto atklāja, ka jūtas satraukti par ekonomisko situāciju valstī, taču lielākā daļa savus finanšu ieradumus tādēļ nav mainījuši. Latvijas iedzīvotāji atklājuši, ka viņiem pietrūka došanās uz lielveikaliem, kino, restorāniem u.c. publisko vietu apmeklēšana, un viņi labprātāk vēlas iepirkties klātienē, nevis interneta vidē. Kopumā Latvijas iedzīvotājiem pietrūka klātienes iepirkšanās pieredze, un tirdzniecības kompleksi cilvēku dzīvēs ieņem arvien svarīgāku lomu ne tikai kā vietas, kur iegādāties preces, bet arī kā izklaides, labsajūtas un atpūtas centri. To apstiprināja arī pilsētplānotāja Viestura Celmiņa runa par vides un dizaina procesiem pilsētvidē. Viņš stāstīja par to, kā lielveikali arvien vairāk sāk aizstāt iepirkšanos pilsētā – ar soliņiem, strūklakām un kafejnīcām tie imitē mierīgu pilsētas centru, kur netraucē garāmbraucoši auto un pilsētas trokšņi. “Braucot uz tirdzniecības centru cilvēki vēlas būt daļa no lielāka stāsta un iegūt veselu pieredžu kopumu,” tendences pasaulē un Latvijā komentēja eksperts.

Viena no konferences galvenajām runātājām bija Vogue Business korespondente Lora Gilbo – viņa apskatīja dažādos veidus, kā krīze ir ietekmējusi modes industriju, un to, kā nozares pārstāvjiem veiksmīgāk pielāgoties jaunajai situācijai pasaulē.