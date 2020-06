"Latvijas valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs pērn nopelnījis 108 936 eiro

Tostarp 74 644 eiro bija alga par darbu LVC, bet 29 440 eiro viņš nopelnīja kā VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes priekšsēdētājs. Vēl 2000 eiro viņam norādīti kā ienākumi no saimnieciskās darbības, kas saņemti no Artura Veisberģa, bet 750 eiro kā ienākumi no saimnieciskās darbības, kas saņemti no Žanetes Bojanovas.